Si ribalta trattore, muore agricoltore di 26 anni in alto Molise

AGNONE. Poggio Sannita, tragedia nei campi dell’Alto Molise: muore giovane agricoltore

Un drammatico incidente ha sconvolto questa sera la comunità di Poggio Sannita, nel cuore dell’Alto Molise. Un giovane agricoltore di 26 anni ha perso la vita mentre lavorava nel suo podere situato in contrada Scalzavacche, zona rurale del comune.

Secondo le prime ricostruzioni, il trattore su cui stava operando si sarebbe improvvisamente ribaltato, travolgendolo. I soccorsi del 118 sono giunti tempestivamente sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano.

Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Agnone.