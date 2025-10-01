Si scontrano auto e trattore sulla Montenero-San Salvo

SAN SALVO-MONTENERO DI BISACCIA. Un violento incidente è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 19.30, lungo la strada che collega San Salvo a Montenero. A scontrarsi sono stati una vettura e un trattore, rimasti coinvolti in un tamponamento.

Ad avere la peggio è stata l’automobile, riportando gravi danni nella parte anteriore, mentre il trattore è finito fuori strada. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cupello per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati.