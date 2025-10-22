Smantellata centrale di spaccio: sequestrati 600 grammi di droga tra cocaina e hashish

CAMPOBASSO. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Campobasso hanno arrestato un giovane cittadino straniero per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando circa 600 grammi di droga, tra cocaina e hashish. Altre due persone sono state denunciate a piede libero per detenzione ai fini di spaccio e favoreggiamento.

L’attività investigativa è scaturita da alcune segnalazioni di cittadini, che avevano notato un intenso via vai nei pressi di un garage del quartiere CEP. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi predisposto mirati servizi di controllo, accertando che il locale era effettivamente utilizzato come centrale di spaccio, gestita da due giovani stranieri residenti a Campobasso da diversi anni.

La conferma definitiva è arrivata il 14 ottobre, quando uno degli indagati è stato sorpreso mentre cedeva cocaina a una giovane tossicodipendente, che lo aveva avvisato dell’arrivo della polizia. Grazie alla conoscenza approfondita del territorio, lo spacciatore è stato catturato pochi minuti dopo.

Durante la perquisizione del garage sono stati sequestrati circa 600 grammi di droga: 200 grammi di cocaina purissima e 400 grammi di hashish, destinati allo spaccio in città e con un ricavo stimato di circa 50mila euro.

Gli agenti hanno inoltre rintracciato il complice, un altro giovane straniero che gestiva il deposito e deteneva le chiavi del locale. Di fronte alle evidenze raccolte, il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità.

L’operazione ha permesso di smantellare la centrale di spaccio nel quartiere CEP: l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Campobasso, il complice denunciato per detenzione ai fini di spaccio e la tossicodipendente per favoreggiamento, poiché aveva facilitato la fuga dello spacciatore.

Il 17 ottobre, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo la permanenza in carcere. La posizione degli altri indagati resta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per la definizione delle rispettive responsabilità.

AZ