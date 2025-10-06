TERMOLI. Presentati oggi da Terre des Hommes i nuovi dati sui reati a danno di minori commessi nel 2024 in Italia.

Sono stati 23 i reati a danno di minori commessi nel 2024 in Molise, in aumento del 28% rispetto all’anno precedente. Un andamento ben superiore alla crescita nazionale, che, con 7.204 reati a danno di minori, segna un aumento annuale del 4%.

Anche in Molise, come a livello nazionale, le vittime sono in prevalenza di genere femminile, pari al 55% del totale.

I maltrattamenti in famiglia sono la fattispecie di reato con più casi: 6 nel 2024, che aumentano del 50% rispetto all’anno precedente. Il reato che presenta l’aumento maggiore, invece è la violenza sessuale, che passando da 1 caso a 3 aumenta del 200%.

I dati, elaborati dalla Polizia di Stato, sono stati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes nella Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – alla presenza del Ministro per lo sport e i giovani on. Andrea Abodi e del Direttore del Servizio Analisi Criminale Antonio Basilicata – in occasione della presentazione del Dossier indifesa “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” 2025 e in vista della Giornata internazionale delle bambine (11 ottobre).