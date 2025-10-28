Spacciavano cocaina e crack: 4 arresti

ISERNIA. Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato di Isernia ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale locale nei confronti di quattro persone, di nazionalità italiana e rumena, gravemente indiziate per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione rappresenta l’esito di una lunga e complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Isernia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha permesso di smantellare un gruppo criminale composto da due fratelli e le rispettive mogli, dedito alla distribuzione di cocaina e crack nel capoluogo pentro. Secondo quanto emerso, una delle coppie avrebbe coinvolto anche i due figli minori per consegne a domicilio.

Le indagini, avviate nell’ottobre 2024, hanno previsto appostamenti, pedinamenti e monitoraggi tramite telecamere, consentendo di documentare un intenso flusso di acquirenti, molti giovani, presso le abitazioni degli indagati. L’attività investigativa ha così ricostruito la rete di contatti e le modalità di cessione, evidenziando la continuità e la struttura dell’attività illecita.

Il provvedimento ha disposto la custodia in carcere per i due fratelli, mentre le due donne sono state sottoposte agli arresti domiciliari.

Contestualmente, la Squadra Mobile, coadiuvata dalle Volanti e dal Gabinetto di Polizia Scientifica, ha eseguito perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei soggetti coinvolti.

AZ