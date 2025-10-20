Stroncato da un infarto mentre è al lavoro nel cantiere

ROTELLO. Ancora una disgrazia nel mondo del lavoro, stanno diventando davvero una vera e propria piaga della nostra società. Troppi lutti, troppi drammi. Un operaio è deceduto in Corso Umberto I a Rotello, stroncato da un infarto, mentre era al lavoro un in cantiere edile. A causa del malore, l’uomo si è accasciato sull’impalcatura.

Sul posto, appena dato l’allarme, sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Croce di San Gerardo, e i Carabinieri della compagnia di Larino, allertati anche i Vigili del fuoco. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto che constatare l’avvenuto decesso.