Trattori, attrezzi e perfino cavi elettrici: ondata di furti nelle campagne di Guglionesi

GUGLIONESI. Da metà settembre le campagne di Guglionesi sono bersaglio di una lunga scia di furti che sta destando crescente preoccupazione tra gli agricoltori e i residenti delle contrade rurali.

Dal 13 settembre, infatti, si registrano colpi quasi ogni settimana: i malviventi agiscono soprattutto nelle ore notturne lungo le strade secondarie, puntando a trattori, attrezzature agricole di ogni tipo e perfino prodotti alimentari e per la casa, come pasta, farina, olio, aceto e detersivi.

In due casi i ladri non sono riusciti a portare a termine i furti: un trattore è stato ritrovato non marciante nella zona di Nuova Cliternia, un altro sotto il cimitero del paese.

Negli ultimi giorni, invece, i ladri hanno cambiato obiettivo, passando ai cavi elettrici dell’Enel. Nella notte tra lunedì e martedì sono stati tranciati i cavi nel tratto che sale verso Guglionesi, mentre nella notte successiva i furti hanno interessato la provinciale 126, che scende verso la Bifernina, fino alla chiesetta sconsacrata di Sant’Isidoro.Cresce la preoccupazione tra i cittadini, che denunciano la mancanza di controlli notturni e chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

L’invito, rivolto a tutta la comunità, è quello di segnalare immediatamente al 112 qualsiasi movimento sospetto, auto o mezzi che si aggirano nelle campagne durante la notte.