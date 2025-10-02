Trovato con mezzo chilo di droga, arrestato 47enne

MONTORIO NEI FRENTANI. I Carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Larino, in collaborazione con i colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Termoli, hanno tratto in arresto un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nei pressi del centro abitato durante un servizio coordinato di controllo del territorio nel basso Molise, finalizzato al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di droga. Durante la perlustrazione, i militari hanno notato un uomo con atteggiamento sospetto: dalla tasca dei suoi pantaloni sporgeva un involucro in cellophane, poi risultato contenere hashish.

La perquisizione è proseguita presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti complessivamente 70 grammi di cocaina, 430 grammi di hashish, materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza, oltre a un bilancino di precisione.

Su disposizione del Pubblico Ministero, il 47enne è stato dichiarato in arresto. A seguito della convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.