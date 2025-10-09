Truffe agli anziani sventate: quattro denunciati dai Carabinieri

CAMPOBASSO. Due tentativi di truffa ai danni di anziani sono stati sventati nel pomeriggio del 6 ottobre grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia di Campobasso. Le operazioni hanno portato all’identificazione e alla denuncia di quattro soggetti, tutti originari della Campania, tra cui un minorenne, per il reato di truffa aggravata in concorso.

Le vittime, residenti in provincia di Campobasso, erano state contattate telefonicamente da un individuo che si spacciava per Carabiniere. Con il pretesto di un grave incidente stradale causato da un familiare, il truffatore cercava di ottenere denaro e gioielli in oro, promettendo il rilascio immediato del congiunto trattenuto in caserma. A completare l’inganno, veniva annunciato l’arrivo di un incaricato presso l’abitazione per il ritiro dei beni.

Fortunatamente, le vittime hanno avvisato i propri familiari, che a loro volta hanno contattato il numero di emergenza 112. Le pattuglie della Compagnia sono intervenute rapidamente, intercettando due autovetture sospette nei pressi delle abitazioni. I soggetti a bordo, che stavano tentando di accedere agli ingressi per ritirare il bottino, sono stati bloccati e condotti in caserma.

Grazie all’acquisizione di elementi concreti e univoci, i quattro sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione e invita i cittadini a mantenere alta l’attenzione.

In caso di telefonate sospette da parte di sedicenti avvocati o appartenenti alle Forze dell’Ordine che richiedano denaro per aiutare un familiare, è fondamentale non cedere alla pressione emotiva. Si raccomanda di contattare immediatamente il 112 o un parente di fiducia. I Carabinieri ricordano che non chiederanno mai somme di denaro, beni o dati bancari: chi lo fa è certamente un truffatore