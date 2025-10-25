Vandali al parchetto Sant’Alfonso, arriva la Polizia locale

TERMOLI. Vandali in azione al parchetto di Sant’Alfonso: danneggiata la fontanella, intervento immediato della Polizia locale.

Nuovo episodio di vandalismo oggi pomeriggio, intorno alle 17, nel parchetto di Sant’Alfonso.

Quattro giovanissimi, sotto gli occhi increduli di alcuni genitori presenti, hanno scaraventato un masso contro la fontanella pubblica, provocando la rottura del rubinetto e una copiosa fuoriuscita d’acqua. I presenti hanno immediatamente reagito, urlando contro i responsabili, che si sono dati alla fuga. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia della Polizia Municipale, mentre Acea è stata prontamente avvisata per la chiusura della condotta idrica.

Contestualmente, il settore Lavori Pubblici ha pre-allertato la squadra anti-vandalismo per la messa in sicurezza dell’area e la riparazione del danno. “Gesti esecrabili di una parte di gioventù allo sbando. Almeno una volta al mese siamo costretti ad intervenire su quella fontanella”, ha commentato con amarezza l’assessore ai Lavori pubblico, Enrico Miele, evidenziando la frequenza allarmante di episodi simili e la necessità di un presidio più costante nei luoghi pubblici frequentati da minori.

Emanuele Bracone