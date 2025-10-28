A Termoli la giornata nazionale del trekking urbano

TERMOLI. Anche Termoli parteciperà alla XXII edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, dedicata quest’anno al tema “Le Vie del Giubileo tra Storia, Cultura e Spiritualità”. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Termoli in collaborazione con le associazioni Trekking Urbano, Valore, Sport e Salute, il Ministero del Turismo e l’Agenzia Nazionale del Turismo.

L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre alle ore 9 al Belvedere dei Fotografi, dove i partecipanti saranno accolti e salutati dal vicesindaco e Assessore a Cultura e Turismo, Michele Barile.

Il percorso, pensato per valorizzare i luoghi più significativi della città, toccherà i principali punti di interesse storico, artistico e paesaggistico. Si partirà dal Castello Svevo, attraversando il borgo vecchio fino a Piazza Cattedrale, per proseguire verso la Rotonda Timoteana e l’ingresso Rio Vivo del Parco Comunale “Girolamo Lapenna”.

Gli studenti degli istituti cittadini parteciperanno portando disegni a tema, che confluiranno nella realizzazione di una bandiera della pace, celebrando così la cultura e la partecipazione attiva dei più giovani.

La Giornata Nazionale del Trekking Urbano promuove un turismo lento e sostenibile, invitando cittadini e visitatori a scoprire la città lontano dai percorsi convenzionali e a vivere un’esperienza che unisce benessere, cultura e scoperta degli angoli più autentici di Termoli.

Informazioni sul percorso:

Durata: 1 ora

1 ora Lunghezza: 2,5 km

2,5 km Difficoltà: bassa

bassa Punto d’incontro: Belvedere dei Fotografi, ore 9

Belvedere dei Fotografi, ore 9 Partenza: ore 9.30

Per informazioni: ASD IL VALORE – cell. 3406365979 – info@asdilvalore.it – Facebook: @AsdilValore.

AZ