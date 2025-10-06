Abruzzo e Molise unite dal canto corale a Termoli

TERMOLI. Venerdì 3 ottobre 2025, il “Festival Corale Internazionale d’Abruzzo” approda a Termoli con un concerto che si terrà alle ore 19:15 presso la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione. Ingresso libero.
Grazie all’interessamento del M° Valerio Santoro, che ha preso contatti tramite il Coro CPH di Vasto con la Choral-Events, organizzatrice di spettacoli musicali a livello internazionale, si esibiranno cori provenienti da Romania e Lituania, attivi con concerti in numerosi Stati del mondo.
Da questo evento potrà nascere un gemellaggio artistico affinché il Festival Corale Internazionale diventi una collaborazione tra Abruzzo e Molise.
Alla Cattedrale di Termoli si sono esibiti due prestigiosi ensemble:
Il Kivi Choir è formato da giovani cantori con sede in Lituania. Il gruppo è diretto dalla Maestra Migle Akselsiene, che ha guidato il coro in un percorso di crescita artistica internazionale.
Il repertorio spazia dai canti tradizionali baltici alla musica sacra e contemporanea, con arrangiamenti di compositori lituani come Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, figura di rilievo nella musica e nell’arte del Paese.
Durante la serata, il coro ha proposto brani che mettono in risalto l’intensità corale tipica della scuola baltica, fondata su armonie limpide, purezza vocale e grande espressività. Tra i titoli eseguiti:
- “Sanctus”
- “Agnus Dei”
- Brani di Čiurlionis e altri autori contemporanei baltici.
L’esibizione è stata apprezzata per precisione vocale, delicatezza dei pianissimi e forza emotiva, caratteristiche che rendono i cori del Nord Europa molto riconoscibili e raffinati.
Il Coro Pro Musica “Gheorghe Dima” è una formazione rumena di grande tradizione, fondata nel 1973 e diretta attualmente dal Maestro Florin-Evlin Nicolae Buzia.
Il gruppo è legato all’Università “Gheorghe Dima” di Cluj-Napoca, una delle più importanti istituzioni musicali della Romania. Il loro repertorio comprende musica sacra, polifonia classica e arrangiamenti di canti popolari rumeni, caratterizzati da melodie calde e ritmi vivaci che riflettono l’anima del folklore dei Carpazi.
A Termoli hanno interpretato tra gli altri:
- “Ave Maria”
- “Comora Ta, Mântuitorul Meu”
- “In Poienita Langa Plop”
- “Linu-i Lin, Linu-i Să-l De”
- “Sari Mandru, Sari Dragă”
- “Galaxies Kingdom”
La loro esibizione ha colpito il pubblico per potenza vocale, varietà dei timbri e passione interpretativa, elementi che hanno riempito la Cattedrale di un’atmosfera intensa e coinvolgente.
L’incontro tra le due formazioni ha offerto un viaggio musicale tra sonorità baltiche e rumene, unite dal linguaggio universale del canto corale.
L’evento, sostenuto dal maestro Valerio Santoro e dal Coro CPH di Vasto, ha mostrato come la musica possa diventare un ponte culturale tra popoli e regioni, rafforzando l’idea di un possibile gemellaggio artistico tra Abruzzo e Molise all’interno del festival.
Michele Trombetta