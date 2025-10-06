Abruzzo e Molise unite dal canto corale a Termoli

TERMOLI. Venerdì 3 ottobre 2025, il “Festival Corale Internazionale d’Abruzzo” approda a Termoli con un concerto che si terrà alle ore 19:15 presso la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione. Ingresso libero.

Grazie all’interessamento del M° Valerio Santoro, che ha preso contatti tramite il Coro CPH di Vasto con la Choral-Events, organizzatrice di spettacoli musicali a livello internazionale, si esibiranno cori provenienti da Romania e Lituania, attivi con concerti in numerosi Stati del mondo.

Da questo evento potrà nascere un gemellaggio artistico affinché il Festival Corale Internazionale diventi una collaborazione tra Abruzzo e Molise.

Alla Cattedrale di Termoli si sono esibiti due prestigiosi ensemble:

Il Kivi Choir è formato da giovani cantori con sede in Lituania. Il gruppo è diretto dalla Maestra Migle Akselsiene, che ha guidato il coro in un percorso di crescita artistica internazionale.

Il repertorio spazia dai canti tradizionali baltici alla musica sacra e contemporanea, con arrangiamenti di compositori lituani come Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, figura di rilievo nella musica e nell’arte del Paese.

Durante la serata, il coro ha proposto brani che mettono in risalto l’intensità corale tipica della scuola baltica, fondata su armonie limpide, purezza vocale e grande espressività. Tra i titoli eseguiti:

“Sanctus”

“Agnus Dei”

Brani di Čiurlionis e altri autori contemporanei baltici.

L’esibizione è stata apprezzata per precisione vocale, delicatezza dei pianissimi e forza emotiva, caratteristiche che rendono i cori del Nord Europa molto riconoscibili e raffinati.

Il Coro Pro Musica “Gheorghe Dima” è una formazione rumena di grande tradizione, fondata nel 1973 e diretta attualmente dal Maestro Florin-Evlin Nicolae Buzia.

Il gruppo è legato all’Università “Gheorghe Dima” di Cluj-Napoca, una delle più importanti istituzioni musicali della Romania. Il loro repertorio comprende musica sacra, polifonia classica e arrangiamenti di canti popolari rumeni, caratterizzati da melodie calde e ritmi vivaci che riflettono l’anima del folklore dei Carpazi.

A Termoli hanno interpretato tra gli altri:

“Ave Maria”

“Comora Ta, Mântuitorul Meu”

“In Poienita Langa Plop”

“Linu-i Lin, Linu-i Să-l De”

“Sari Mandru, Sari Dragă”

“Galaxies Kingdom”

La loro esibizione ha colpito il pubblico per potenza vocale, varietà dei timbri e passione interpretativa, elementi che hanno riempito la Cattedrale di un’atmosfera intensa e coinvolgente.

L’incontro tra le due formazioni ha offerto un viaggio musicale tra sonorità baltiche e rumene, unite dal linguaggio universale del canto corale.

L’evento, sostenuto dal maestro Valerio Santoro e dal Coro CPH di Vasto, ha mostrato come la musica possa diventare un ponte culturale tra popoli e regioni, rafforzando l’idea di un possibile gemellaggio artistico tra Abruzzo e Molise all’interno del festival.

Michele Trombetta