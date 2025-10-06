Adorazione cantata per la pace alla chiesa di San Francesco

TERMOLI. A poche decine di metri di distanza, nella stessa serata a Termoli, si sono svolti due eventi molto diversi ma uniti dal desiderio di riflessione e solidarietà.

Da una parte, nel parcheggio dell’Ospedale “San Timoteo”, si è tenuta una manifestazione dimostrativa contro il genocidio messo in atto da Israele nei confronti della popolazione palestinese: un flash mob che, nonostante le condizioni meteo non ideali, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini.

Dall’altra, all’interno della Parrocchia di San Francesco, si è svolto un rito sacro: l’Adorazione Eucaristica Cantata, un momento di preghiera e di lode a Dio accompagnato dal canto, in un’atmosfera di profonda meditazione e raccoglimento.

In molti dei momenti di preghiera, i fedeli hanno rivolto il pensiero proprio alle terre martoriate dalla guerra e dalle tragedie che continuano a colpirle.

Ottima la partecipazione della comunità parrocchiale. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al parroco Padre Paolo e a tutta la comunità della splendida chiesa termolese di San Francesco.

Michele Trombetta