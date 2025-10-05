Al Macte la lezione di Valentina Vetturi: la ‘Mimosa Pudica’ come metafora di ecologia digitale

TERMOLI. Al Macte la lezione performativa di Valentina Vetturi: tra memoria, ecologia e digitale.

In occasione della 21ª Giornata del Contemporaneo, promossa da Amaci e dedicata quest’anno al tema della formazione, il Macte – Museo di Arte Contemporanea di Termoli ha presentato la lezione performativa “Mimosa Pudica” dell’artista Valentina Vetturi. L’evento, svoltosi sabato pomeriggio dalle 17 alle 19, ha rappresentato un momento di riflessione condivisa tra arte, tecnologia e natura, con ingresso libero e apertura straordinaria del museo esclusivamente per l’occasione.

Il progetto, sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito del programma Italian Council (XIII edizione, 2024), nasce da un lungo percorso di ricerca che ha portato l’artista a collaborare con università, spazi d’arte e conferenze in Italia e all’estero. Al centro dell’indagine di Vetturi, una domanda che attraversa tutto il suo lavoro: possono le piante suggerire un’ecologia digitale capace di bilanciare l’enorme accumulo di dati e la velocità con cui dimentichiamo?

Da questa riflessione prende vita “Mimosa Pudica”, un progetto che mette in relazione i meccanismi di memoria e oblio del mondo vegetale con i principi dell’ecologia digitale. Attraverso pratiche di ascolto, osservazione e interazione, Vetturi propone un ribaltamento della prospettiva antropocentrica, invitando a immaginare un rapporto con la tecnologia più consapevole e in equilibrio con i ritmi naturali.

Durante la lezione performativa al Macte, l’artista ha raccontato come il progetto sia nato nel suo studio, ma si sia presto trasformato in un’esperienza collettiva:

«Ho invitato alcune persone con cui collaboro nel mondo dell’arte e della ricerca – ha spiegato –. Durante la pandemia, un gruppo di loro ha compiuto una scelta significativa: ha chiuso lo spazio espositivo e, insieme ad altri artisti e operatori culturali, ha acquistato un terreno. Lì hanno piantato semi di Mimosa pudica e avviato un percorso di sperimentazione artistica ed ecologica».

Da quell’esperienza è nata una comunità di ricerca che continua a interrogarsi su come abitare il pianeta in modo più sostenibile, anche nel rapporto con il digitale:

«Con loro – ha aggiunto Vetturi – abbiamo seminato, osservato, atteso. Alcune piante crescono rigogliose, altre con più fatica. È un processo lento, come lento è il lavoro che facciamo su noi stessi per disimparare pratiche e idee che promuovono competizione e individualismo. Questa osservazione condivisa è per me una forma di arte».

L’artista ha sottolineato come la sua pratica non consista tanto nel “fare” in senso tradizionale, quanto nel creare situazioni di ascolto e coesistenza:

«Non mi interessa realizzare un’opera compiuta da esporre – ha spiegato – ma attivare un’esperienza. Ciò che mi muove è la possibilità di mettere in relazione prospettive differenti e costruire alleanze, anche fragili, ma reali».

Tra i partecipanti al progetto, Vetturi ha coinvolto figure provenienti da campi diversi: artisti visivi, scienziati, musicisti e persino un matematico, docente all’Università di Lahn in Germania:

«Ognuno osserva la Mimosa pudica dal proprio punto di vista – ha raccontato –. Il matematico, ad esempio, la guarda attraverso le teorie della complessità; un ingegnere del suono ne registra le vibrazioni; un’artista visiva ne studia i movimenti come fossero pennellate. Io non so dove ci porterà questo processo, e in fondo è proprio questo il senso della ricerca».

“Mimosa Pudica” diventa così un laboratorio vivente, in cui il concetto di formazione assume un valore non solo educativo ma relazionale, fondato sull’ascolto reciproco e sulla decostruzione di gerarchie consolidate.

«Parliamo spesso di spazzatura – ha concluso l’artista – ma non solo nel senso materiale della plastica. Ci riferiamo anche ai comportamenti, alle parole, ai modelli culturali che accumuliamo senza riflettere. L’arte, in questo senso, può essere una pratica di pulizia, un modo per mettere insieme voci diverse e costruire una nuova ecologia, umana e digitale».

Alla base del lavoro di Valentina Vetturi c’è un approccio immersivo e multidisciplinare, che unisce cultura hacker, diritto, musica e scienza, coinvolgendo coristi, direttori d’orchestra, scacchisti e ingegneri del suono. Le sue opere, descritte come forme di “improvvisazione guidata”, si adattano di volta in volta allo spazio e al pubblico, generando esperienze sempre diverse.

Tra le sue mostre più recenti si ricordano la Lagos Bienniale, il MA*GA di Gallarate, Spazio Murat a Bari, MAXXI L’Aquila e Arium Metaverse. Attualmente, Vetturi insegna Didattica della Multimedialità e Videoinstallazione presso l’Accademia di Belle Arti di Bari.

L’appuntamento al Macte, in via Giappone, ha confermato ancora una volta la vocazione del museo a essere un luogo di sperimentazione e formazione, in dialogo costante con le più avanzate esperienze dell’arte contemporanea italiana e internazionale.

Emanuele Bracone