Al Macte la performance di Valentina Vetturi per la Giornata del Contemporaneo

TERMOLI. Al Macte la lezione performativa di Valentina Vetturi per la Giornata del Contemporaneo.

In occasione della 21ª Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI e dedicata al tema della formazione, il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli – ospita oggi, sabato 4 ottobre, dalle ore 17 alle 19, la lezione performativa Mimosa Pudica dell’artista Valentina Vetturi. L’ingresso è libero e il museo sarà aperto al pubblico esclusivamente durante l’evento.

Il progetto, sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito del programma Italian Council (XIII edizione, 2024), nasce da un articolato percorso di ricerca che ha portato l’artista a collaborare con università, spazi d’arte e conferenze in Italia e all’estero.

Al centro dell’indagine, l’osservazione della pianta Mimosa Pudica e una domanda provocatoria: possono le piante suggerire un’ecologia digitale capace di bilanciare l’enorme accumulo di dati e la velocità con cui dimentichiamo? Vetturi mette in relazione i meccanismi di memoria e oblio del mondo vegetale con i principi dell’ecologia digitale, proponendo pratiche di ascolto, osservazione e interazione che ribaltano la prospettiva antropocentrica e invitano a un rapporto più consapevole con la tecnologia, in sintonia con i ritmi naturali.

La sua ricerca si nutre di esperienze immersive e multidisciplinari che spaziano dalla cultura hacker al diritto, dalla musica alla scienza, coinvolgendo figure come scacchisti, coristi, direttori d’orchestra e ingegneri del suono. Le sue opere, definite “improvvisazioni guidate”, si adattano di volta in volta allo spazio e al pubblico, trasformando ogni intervento in un’esperienza unica.

Tra le sue mostre più recenti si annoverano la Lagos Bienniale, il MA*GA di Gallarate, lo Spazio Murat di Bari, il MAXXI L’Aquila e Arium Metaverse. Vetturi è docente di Didattica della Multimedialità e Videoinstallazione presso l’Accademia di Belle Arti di Bari.

L’appuntamento è al Macte, in via Giappone a Termoli. Un’occasione per esplorare nuove forme di pensiero e relazione tra arte, natura e tecnologia.