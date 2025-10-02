Alla Nuova Officina Solare la mostra personale di Gianni Colalillo

TERMOLI. Giovanni Colalillo: “Cromie in transito”. A cura di Nino Barone, con testo critico di Rocco Zani, la mostra si terrà presso la Nuova Officina Solare – Galleria d’Arte Contemporanea, Corso Nazionale 12A, Termoli, dal 4 al 17 ottobre 2025, con apertura dalle 18 alle 20:30.

La Galleria Nuova Officina Solare aderisce alla Ventunesima Giornata del Contemporaneo, promossa dall’AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani).

Giovanni Colalillo, Cromie in transito

Abbattuta la necessità di un dire regolamentato – o codificato per una imputazione consonante – l’arte contemporanea si è fatta cortile dell’immaginario, palestra entusiasmante di sperimentazione tout court, di intrighi più o meno celati, di riepiloghi e disfatte, di sbandamenti e stupori. Per forme, segni, finanche per inediti sillabari.

Accade allora che Gianni Colalillo viva consapevolmente questo segmento di storia, individuando in una sorta di originale scrittura il senso – ovvero il principio – della propria narrazione.

Se dovessimo affidarci all’immediatezza dello sguardo (ovvero al più elementare dei confronti visivi), le opere – o gran parte di esse – di Colalillo sembrano raccogliere gli stilemi di un paesaggismo percepibile ma celato tra inestricabili “colluttazioni” formali. I piani prospettici rimandano ad ampi largari o radure; a cieli incessanti, orfani di chiarori o di luminosità inattese; a un mare che è multiplo di se stesso per cromie illusorie; ad un rigore di segni che si fa quasi innaturale.

Ma la priorità di questa pittura – e della sua rappresentazione – è quella di alimentare, quasi paradossalmente, un senso di vertigine, di squilibrio o più verosimilmente di “transito”. Come se tutto si consumasse, con gucciniana memoria, “nel buio di case intraviste da un treno”.

E allora pare quasi che Colalillo pittore restituisca a noi l’attimo appena consumato (o trascorso), che è presagio del divenire, prologo di una rinnovata attesa.

(Rocco Zani)

Biografia

Giovanni (Gianni) Colalillo (1964) è dottore fisioterapista e osteopata. Autodidatta, il suo percorso artistico inizia nel 1978, quando comincia a dipingere per sé stesso, in un dialogo intimo con la materia e il colore. Per molti anni ha custodito gelosamente la propria produzione, scegliendo solo nel 2010 di condividere la sua arte con il pubblico.

La sua pittura è caratterizzata da una forza espressiva vorticosa, dove il gesto sicuro e istintivo traccia percorsi di luce e colore, creando composizioni cariche di suggestioni e trame. Ogni opera diventa così un’impronta visiva della sua interiorità, tradotta con potenza e rigore in un linguaggio pittorico che coniuga carattere e maestria.

Socio della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino dal 2009 al 2025, ha partecipato ogni anno alle loro mostre collettive. Della sua ricerca ha scritto Guido Folco, editore e direttore di Italia Arte. Vive e lavora a Isernia.