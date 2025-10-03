All’UniMol la prima edizione del festival del diritto e delle scienze politiche

CAMPOBASSO. Disordine o nuovo ordine? Questo è l’interrogativo che lega le tre giornate della prima edizione del Festival del diritto e delle scienze politiche, organizzato dal Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, con il patrocinio del Comune di Campobasso, in programma dal 7 al 9 ottobre prossimi, con ingresso libero, gratuito e aperto a tutti.

L’iniziativa vuole essere un’occasione di orientamento sui percorsi universitari offerti dal Dipartimento Giuridico: la magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, la triennale in Diritto, sicurezza e nuove tecnologie, oltre alla filiera didattica (triennale e magistrale) di Scienze Politiche. Ma è anche un momento di confronto con la cittadinanza e il mondo accademico nazionale.

Per favorire un rapporto sempre più saldo dell’Ateneo con la cittadinanza, il Festival si aprirà il 7 ottobre nel pomeriggio, in Piazzetta Palombo, nel cuore di Campobasso (in caso di pioggia all’Alphaville), con un confronto pubblico sulla Costituzione e sulle tensioni a cui è sottoposta. Durante l’incontro saranno distribuite copie della Carta Costituzionale Italiana. L’idea del Festival nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra Ateneo e cittadinanza, offrendo momenti di riflessione e partecipazione su temi cruciali della contemporaneità. La presenza di docenti e studiosi provenienti da altre Università, oltre ad arricchire i contenuti, favorisce una dialettica viva, stimolante e condivisa.

Le aule del Dipartimento Giuridico saranno le sedi protagoniste nelle giornate dell’8 e 9 ottobre, ospitando un ricco programma di incontri su temi di grande attualità.

L’8 ottobre, al mattino, si affronterà una delle questioni centrali della fase di transizione che stiamo vivendo: il ruolo dirompente del mondo digitale nelle democrazie. Nel primo pomeriggio, invece, ci si concentrerà sul ruolo delle professioni forensi e sui conflitti che le attraversano, con un intermezzo teatrale a cura dei SenzAppello sulla violenza di genere e con un laboratorio di simulazione di un processo sullo stesso tema, per evidenziare l’essenzialità e la necessità di relazioni sane nella società.

In serata, il clima di festa, i momenti ludici e musicali saranno gli elementi centrali che animeranno il Dipartimento Giuridico, aperto fino a tarda sera.

Il Festival chiuderà il 9 ottobre mattina con un dibattito sulla gravissima crisi dell’ordine internazionale della pace, con un focus particolare dedicato alla Palestina e la proiezione del documentario Oscar No Other Land.