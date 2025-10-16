Ambiente basso Molise festeggia la giornata mondiale delle migrazioni

MONTENERO DI BISACCIA. Anche quest’anno Ambiente Basso Molise partecipa alla Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto che l’urbanizzazione e le nostre attività hanno sulla vita degli uccelli migratori.

L’obiettivo è incoraggiare ciascuno di noi a riflettere su come le nostre piccole azioni quotidiane possano fare una grande differenza nel proteggere i loro percorsi migratori e i loro habitat.

I volontari di Abm ci accompagneranno lungo la foce del Trigno per scoprire curiosi dettagli sugli incredibili viaggi del popolo migratore, perché ogni specie ha una storia diversa da raccontare.

Partecipare al grande viaggio della migrazione degli uccelli è un momento emozionante, soprattutto durante le attività di birdwatching.

La Giornata Mondiale della Migrazione, che si svolge due volte l’anno, è un evento importante per tutti gli amanti della Natura. Il fiume Trigno rappresenta un punto strategico durante le migrazioni: su di esso si fermano numerosi volatili per riprendere le forze prima di ripartire, tra cui il Tarabusino e, sebbene non nidificante, l’Airone bianco maggiore nel periodo invernale.

Presenti anche alcuni limicoli come il Piro piro piccolo, il Piro piro boschereccio e il Corriere piccolo.

Sono inoltre osservabili la Poiana, lo Sparviero e, durante le migrazioni, anche il Falco pescatore, la Cicogna bianca, la Cicogna nera, l’Airone cenerino, il Martin pescatore, la Garzetta e numerosi piccoli passeriformi.

In totale, sono oltre 200 le specie di uccelli censite dai volontari.

La stagione della migrazione è l’occasione ideale per scoprire specie mai viste prima.

L’iniziativa è aperta ad adulti e bambini ed è consigliato portare il binocolo.

Ritrovo: presso l’Hotel Strand a Marina di Montenero di Bisaccia, alle ore 9:00, con partenza alle 9:15

Durata attività: circa 2 ore

Iniziativa gratuita

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 ottobre 2025, ore 20:00, al 351 503 5633 oppure via e-mail a ambientebm@gmail.com