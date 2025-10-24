Anna Maria Elvira Musacchio, termolese alla guida nazionale della Fidapa: «Da qui tutto è cominciato»

TERMOLI. C’è un filo che unisce Termoli a Roma, e corre lungo la storia di un impegno femminile costante, fondato sulla solidarietà, sulla cultura e sull’affermazione delle donne nella società. È il filo percorso da Anna Maria Elvira Musacchio, oggi presidente nazionale della Fidapa BPW Italy, che proprio a Termoli ha mosso i primi passi all’interno dell’associazione. Il ritorno nella città adriatica ha avuto il sapore delle origini: carico di emozione, di memoria e di riconoscenza.

«Tornare qui da presidente nazionale è una grandissima gioia», ha raccontato nell’intervista rilasciata durante l’incontro con le socie della sezione termolese. «È tutto nato qui, con l’aiuto di Vilma Costantini. Ricordo le prime riunioni con lei e con le socie fondatrici: fu proprio Vilma a dirmi che un giorno sarei arrivata al nazionale. Rimasi perplessa, ma oggi quelle parole mi tornano alla mente con una profonda gratitudine».

Musacchio, nata e cresciuta a Termoli, ha trovato nella sua sezione un terreno fertile per la crescita personale e associativa. «Ho avuto mentori straordinarie – spiega – come Vilma Costantini e Annamaria Sciarretta, insieme a tutte le socie che continuano a portare avanti la missione della Fidapa: sostenere le donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari».

Michele Trombetta

La presenza di Anna Maria Elvira Musacchio a Termoli non è stata solo un ritorno affettivo, ma anche un momento di condivisione e di visione per il futuro. Un futuro che la Fidapa continua a costruire con la forza delle sue socie, con la rete del dialogo e con la determinazione di chi, come lei, ha saputo partire da una piccola città affacciata sull’Adriatico per arrivare ai vertici nazionali, portando con sé i valori e la passione del suo Molise.