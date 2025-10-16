Armando Scalella insegna l’arte della pizza a Termoli

TERMOLI. Dal 22 al 26 settembre, la pizzeria Spirito Divino di Termoli ha ospitato un corso base per pizzaioli guidato da Armando Scalella, noto formatore e consulente professionale nel settore della pizza, riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Il corso ha visto la partecipazione di cinque corsisti in presenza e due online, offrendo un’esperienza completa che ha coperto le tecniche fondamentali per preparare, gestire e sviluppare diversi tipi di pizza, con un focus particolare sulla pizza napoletana. Durante le lezioni, i partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con Scalella, approfondendo ogni fase della preparazione e imparando i segreti della gestione di un laboratorio di pizza professionale.

Al termine del percorso, tutti i partecipanti hanno ricevuto gli attestati rilasciati personalmente da Scalella, che ha sottolineato l’importanza della passione, della pratica costante e della precisione nel lavoro di pizzaiolo.

I corsi base, che si svolgeranno una settimana al mese in diverse pizzerie, rappresentano un’occasione per avvicinare aspiranti pizzaioli all’arte della pizza e per diffondere competenze pratiche e professionali. Le informazioni sulle prossime date e sulle modalità di partecipazione vengono comunicate principalmente attraverso i social media, tra cui Instagram e Facebook, per raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Con questo corso, Armando Scalella conferma il suo ruolo di riferimento nel settore della formazione per pizzaioli, continuando a promuovere l’eccellenza e la tradizione della pizza italiana sia a livello locale che nazionale.