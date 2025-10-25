Arte, fantasia e giovani talenti: grande partecipazione a Jacomania 2025

TERMOLI. Grande partecipazione all’edizione 2025 del Concorso nazionale sul fumetto “Jacomania”, ideato e organizzato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, dall’Ufficio scolastico regionale e dal Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli. Quest’anno il tema dei lavori è stato ispirato all’Agenda 2030.

L’evento, che intende raccogliere l’eredità del grande artista termolese, ha visto la partecipazione di scuole, licei artistici e Accademie di Belle Arti, oltre a singoli artisti provenienti da tutto il territorio italiano: Molise, Abruzzo, Puglia, Lombardia, Marche e Toscana.

Ottantasei sono stati complessivamente i partecipanti, con una serie di lavori ispirati anche ai celebri personaggi nati dalla fantasia di Jacovitti.

Tutti gli elaborati sono stati valutati da una giuria qualificata che ha selezionato i vincitori, annunciati nel corso della cerimonia di premiazione, svoltasi nella mattinata del 24 ottobre, alle ore 11, nella sala del Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli.

Vincitori per categoria

Junior: Sezione A (Disegno su carta)

1° premio: Erik Di Petta (Liceo Artistico di Campobasso)

Erik Di Petta (Liceo Artistico di Campobasso) 2° premio ex aequo: Barbara Rodriguez (Liceo Artistico di Lanciano) e Elisa Ianniruberto (Liceo Artistico di Campobasso)

Barbara Rodriguez (Liceo Artistico di Lanciano) e Elisa Ianniruberto (Liceo Artistico di Campobasso) 3° premio: Laura Giancristofaro (Liceo Artistico di Lanciano)

Junior: Sezione B (Disegno digitale)

1° premio: Emma Zingaro (Liceo Artistico di Campobasso)

Emma Zingaro (Liceo Artistico di Campobasso) 2° premio: Anastasia Di Cesare (Liceo Artistico di Vasto)

Anastasia Di Cesare (Liceo Artistico di Vasto) 3° premio ex aequo: Damiani Gaiozzi (IISS Val di Cornia, Piombino) e Vittorio Ciffolilli (Liceo Artistico di Vasto)

Master: Sezione A (Disegno su carta)

1° premio: Annalisa Casacanditella (Termoli)

Annalisa Casacanditella (Termoli) 2° premio: Giuseppe e Giordano Antoni Letizia (padre e figlio, Lecce)

Giuseppe e Giordano Antoni Letizia (padre e figlio, Lecce) 3° premio: Jacopo Andriani

Master: Sezione B (Disegno digitale)

1° premio: Salvatore Amidei

Salvatore Amidei 2° premio: Alessandro Santi

Alessandro Santi 3° premio: Emily Pizzi

Premio fuori concorso: Yaiza Schiazza (Liceo Artistico “Benito Jacovitti” di Termoli)

Riconoscimenti speciali:

Liceo Artistico di Lanciano

Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano

Liceo Artistico di Vasto

Ai primi classificati sono stati consegnati diploma e tablet per il disegno.

Tutti i lavori partecipanti al concorso sono esposti nella mostra allestita negli spazi del Liceo Artistico di Termoli.

Michele Trombetta