Aveva 100mila euro nel pacco, l’ispettrice Angelica torna in Molise con 33mila euro

CAMPOBASSO. È stata una delle puntate più emozionanti di Affari Tuoi, quella che ha visto protagonista Angelica, giovane ispettore della Guardia di Finanza originaria di Campobasso e attualmente in servizio a Pescara, accompagnata in studio dalla madre Roberta. Una partita intensa, ragionata, giocata con il cuore e con la testa, che si è conclusa con una vittoria da 33 mila euro, ma soprattutto con un racconto di vita e di sogni che ha commosso il pubblico di Rai 1.

Sin dalle prime battute, Angelica ha conquistato tutti con la sua spontaneità e con il legame forte e genuino con la madre. “Sono Angelica, vengo da Campobasso e sono ispettore della Guardia di Finanza”, ha detto sorridendo alla platea, tra l’orgoglio e l’ironia del conduttore Stefano De Martino, che non ha mancato di scherzare sulla “divisa di famiglia”: anche mamma Roberta – come raccontato con complicità – è chiamata “la capitana” a casa.

Una partita di coraggio e destino

La puntata parte con il pacco numero 4, quello scelto all’inizio da Angelica. I primi tiri scorrono senza grandi scossoni, tra pacchi blu e rossi, fino ai primi momenti decisivi. De Martino si diverte a interagire con mamma e figlia, entrambe attente e concentrate, ma sempre sorridenti. Il pubblico si affeziona presto al loro gioco “a due voci”: ogni scelta è condivisa, ogni numero è frutto di uno sguardo d’intesa.

Arriva la prima offerta del Dottore: 38 mila euro. Una cifra importante, che la concorrente accoglie con gratitudine ma decide di rifiutare. “Questa somma mi aiuterebbe a realizzare due sogni”, spiega Angelica con voce ferma ma emozionata. “Vorrei comprare una casa a Pescara, dove lavoro, ma anche aiutare mia madre a realizzare il suo sogno di una casa al mare. Lei ci ha cresciuti da sola, con tanti sacrifici”. Parole che strappano applausi e un sorriso sincero a De Martino, visibilmente toccato.

Il coraggio di non accontentarsi

La partita continua, e Angelica mostra una freddezza degna del suo ruolo. Rifiuta una seconda offerta, sempre da 38 mila euro, consapevole che per realizzare davvero quei sogni serve un passo in più. “Non basta”, dice, “ma ci credo”. È il momento di tentare la sorte. Si alternano colpi di scena, numeri blu e rossi, fino a una situazione di equilibrio perfetto: sei rossi e cinque blu.

Poi arriva la decisione più difficile: accettare o rifiutare il cambio. Angelica, convinta che “il destino abbia un motivo per ogni scelta”, decide di tenere il suo pacco numero 4. Ma poco dopo, in un improvviso cambio di rotta, accetta la proposta del Dottore e scambia il pacco. È l’inizio di una svolta inattesa.

Il numero 11: il legame del cuore

Il pacco scelto dopo il cambio è il numero 11, un numero che per Angelica ha un significato profondo. “Io ho frequentato una scuola militare”, racconta. “Ognuno di noi aveva un numero, e il mio era l’11. In albergo qui a Roma mi hanno dato la camera 211, e l’11 aprile è nata mia nonna, che non c’è più ma mi guarda da lassù”. Il pubblico si fa silenzioso, parte un applauso spontaneo: il gioco diventa racconto di vita, memoria, affetto.

Ma la tensione cresce. Un’altra offerta del Dottore arriva sul tavolo, e ancora una volta Angelica dice di no. Crede nel suo numero, nella scia di segni che sembrano accompagnarla. Poi, però, arriva l’ultimo colpo di scena: la madre Roberta, con la sua dolcezza e il suo intuito, confida di aver sognato un numero che le torna spesso in mente, il 16. Angelica la ascolta, riflette, e decide di fidarsi. Scambia l’11 con il 16.

La scelta del cuore e della fiducia

È un gesto d’amore e di fiducia filiale: “Mia madre ha sempre avuto una grande sensibilità”, spiega Angelica. “Mi ha detto che da giorni si sveglia con in testa il numero 16. E allora ho pensato che forse dovevo seguire lei”. Mamma e figlia si stringono la mano. Stefano De Martino le incoraggia: “Nelle scelte importanti, il cuore sa sempre dove andare”.

Si arriva così al momento finale. Restano due pacchi: il 16 e l’11. Da una parte 20 euro, dall’altra 100 mila euro. Il Dottore offre 33 mila euro. Mamma Roberta intuisce che l’offerta è una strategia per “risparmiare”, Angelica riflette a lungo. “Forse i 100 mila sono nell’11”, dice, “ma non posso cambiare più. Accetto i 33 mila. È un bel punto di partenza, e chissà, magari il destino mi ha comunque premiata”.

L’epilogo

De Martino ripercorre con il pubblico ogni passaggio della partita, fino all’ultimo colpo di scena: nel pacco 11, quello che Angelica aveva lasciato, c’erano i 100 mila euro. Ma nonostante questo, la concorrente sorride, abbraccia la madre e riceve la standing ovation del pubblico.

“Vado via felice”, dice. “Perché ogni scelta è stata fatta con amore, e anche se non era quella giusta per vincere il massimo, è stata quella giusta per noi”.

Una partita da ricordare, fatta di emozione, intuito, coraggio e amore tra madre e figlia. Angelica lascia Affari Tuoi con 33 mila euro e un messaggio potente: “Credete nei vostri sogni, ma anche nei segni che vi manda la vita”.

Un applauso lunghissimo accompagna la loro uscita di scena. E Stefano De Martino, salutandole, sorride: “Stasera abbiamo avuto due ispettori in gamba… ma soprattutto due donne straordinarie”.

