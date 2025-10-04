Bancarelle e memoria: la fiera di Termoli e il ricordo di Michele Melfi

TERMOLI. Oggi a Termoli si è svolta la tradizionale fiera del primo sabato del mese, caratterizzata da una giornata fresca ma con vento ormai calato, ideale per le visite tra le bancarelle. La partecipazione del pubblico è stata soddisfacente, con residenti e turisti che hanno affollato le vie del centro, mostrando interesse per le numerose esposizioni e iniziative in programma.

La città e la comunità lavorativa locale sono profondamente colpite dalla triste notizia della morte di Michele Melfi, originario di San Martino in Pensilis, avvenuta ieri nello scontro sulla tangenziale Est di Campobasso. Colleghi e amici, tramite Angelo Gioia, rappresentante Ana-Ugl, ricordano Michele come una presenza costante e stimata, sempre disponibile e parte integrante della vita del basso Molise. Il dolore condiviso tra chi lo conosceva ha trasformato la giornata di festa in un momento di commozione e ricordo.

Nonostante il lutto, la fiera ha continuato a vivere il suo ritmo, tra espositori, visitatori e momenti di socializzazione, offrendo alla città un’occasione di incontro e di partecipazione civile.