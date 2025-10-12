Casacalenda celebra l’arte e il paesaggio con “Pannistesi”

CASACALENDA. Una sala gremita, una platea attenta e partecipe, artisti giunti da tutta Italia, studenti, istituzioni e cittadini: così si è svolta la presentazione del catalogo “Paesaggio, Paesaggi, Pannistesi”, mostra collettiva e intervento paesaggistico curato da Carla Di Pardo nell’ambito della IV edizione del progetto “Costruiamo Paesaggio”, ideato e diretto da Massimo Palumbo.

L’incontro, ospitato nella sala “Il filo di Achille Pace” presso la Galleria Franco Libertucci, è stato reso possibile anche grazie al prezioso lavoro di Kalenarte/Maack, realtà che da oltre trentacinque anni trasforma Casacalenda in un laboratorio creativo a cielo aperto.

Il progetto ha restituito il senso profondo di un’azione che intreccia arte, territorio e comunità.

I testi contenuti nel catalogo sono stati letti con intensità da tre giovani studenti di Termoli — Cristian Sciarretta, Giulia Floro e Samuel Garofalo — accompagnati dalle note del giovanissimo sassofonista Giovanni Emanuele Di Carlo.

Tra poesia, video e fotografia, il ritmo della mattinata è stato scandito da momenti densi di contenuti e suggestioni.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca Sabrina Lallitto, cui vanno i sentiti ringraziamenti per l’accoglienza, la disponibilità e l’instancabile impegno, è stato proiettato il video firmato da Daniele Fornirlo per conto del Comune di Casacalenda, che documenta i sette giorni dell’edizione 2025 di Costruiamo Paesaggio.

A seguire, gli interventi di Stefano Leone (con uno sguardo “da un altro punto di vista”), di Massimo Palumbo (direttore artistico del progetto generale), di Carla Di Pardo (ideatrice e curatrice di Pannistesi) e di Dafne Crocella, antropologa e curatrice del progetto Omaggio a Franco Basaglia, realizzato sulle Lenzuola Basagliane.

Durante la presentazione è stato reso omaggio al Maestro Achille Pace, illustre artista termolese che ha operato con dedizione a favore della sua terra per tutta la vita.

La sua figura è stata ricordata con affetto e riconoscenza, e in suo onore è stata letta una lettera di ringraziamento inviata dall’artista Maria Bellante, moglie di Achille, che non potendo essere presente ha voluto condividere il suo pensiero e la sua gratitudine.

Momento toccante, la performance per la Pace dell’artista Paola Romolo Venturi, che ha aggiunto un ulteriore livello di riflessione e intensità all’incontro.

Coordinatrice e mediatrice dell’intero progetto, nonché curatrice del catalogo presentato, Carla Di Pardo ha guidato con sensibilità e rigore ogni fase del percorso, favorendo il dialogo tra gli artisti e il territorio.

La partecipazione è stata ampia e sentita, con numerosi interventi e scambi tra i presenti — a conferma di un’energia collettiva che continua a generare bellezza e visione.

Casacalenda, attraverso il Maack e il progetto Costruiamo Paesaggio, affianca e sostiene con convinzione la candidatura della città di Termoli, giunta tra le finaliste per il titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027:

un segnale forte, che ribadisce il ruolo del Molise come terra di visioni e relazioni future.

Termoli e Casacalenda insieme per il futuro del Molise.

Presenti anche Robert Capiricci, sindaco di Provvidenti, e Stefania Pedrazzi, sindaca di Morrone del Sannio.

L’intensa mattinata si è conclusa con un partecipatissimo pranzo conviviale.