Cooking Quiz 2026: protagoniste anche le scuole alberghiere molisane

TERMOLI. Cooking Quiz celebra la sua decima edizione, confermandosi come uno dei progetti didattici più innovativi e apprezzati dagli Istituti Alberghieri. Ideato da Plan Edizioni con l’obiettivo di unire formazione, competenze e confronto, il format è cresciuto costantemente negli ultimi dieci anni, coinvolgendo ogni anno oltre 35.000 studenti in Italia e in Europa. L’edizione 2026, la più grande di sempre, vedrà protagonisti anche gli studenti degli Istituti Alberghieri della provincia di Campobasso.

Da gennaio ad aprile, le classi terze e quarte degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte bianca si sfideranno in un percorso didattico innovativo che combina formazione e gamification. Solo le migliori classi accederanno alla Finalissima, in programma il 6 maggio 2026 a Parma, presso l’Auditorium Paganini.

In occasione del decennale, i premi riservati ai vincitori sono eccezionali: le classi vincitrici parteciperanno a una giornata di alta formazione in Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e a un viaggio in Grecia tra ottobre e novembre 2026.

Parma, prima città italiana nominata nel 2015 Città Creativa Unesco per la Gastronomia, sarà il palcoscenico ideale per celebrare i dieci anni di Cooking Quiz. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy e al brand Parma Food Valley, gli studenti visiteranno le sei filiere d’eccellenza del territorio ducale: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, pasta, pomodoro, latte e alici. Un’esperienza che unisce formazione, gusto e conoscenza del made in Italy agroalimentare, permettendo di scoprire da vicino come nascono i prodotti simbolo dell’eccellenza italiana.

Non solo competizione: durante il tour, gli studenti parteciperanno a lezioni e approfondimenti con docenti e chef di ALMA e della Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.), arricchendo il proprio bagaglio formativo. Il progetto, guidato dai formatori Alvin Crescini e Daniela Rinaldi, affronta anche temi fondamentali come alimentazione sana, valorizzazione delle eccellenze locali, lotta allo spreco alimentare e corretto smaltimento degli imballaggi.

«Siamo molto entusiasti di celebrare la decima edizione del Cooking Quiz – dichiara Michele Casali, CEO di Plan Edizioni – Un anniversario speciale che premia l’impegno di docenti e studenti e ci motiva a continuare a investire nella formazione delle nuove generazioni, trasmettendo competenze, valori e passione per una cucina innovativa e sostenibile».

Cooking Quiz è coordinato da Peaktime, con il supporto di un prestigioso Comitato Scientifico composto da ALMA, F.I.C. e Nazionale Italiana Cuochi (N.I.C.), e sostenuto da Re.Na.I.A. e AEHT, l’organizzazione internazionale che promuove la cooperazione tra scuole alberghiere europee.

La partecipazione è gratuita: gli Istituti Alberghieri possono iscriversi sul sito www.cookingquiz.it/wp e seguire gli aggiornamenti sui canali social ufficiali.

Dieci anni di Cooking Quiz significano una comunità di scuole, docenti e studenti che cresce insieme: l’edizione 2026 sarà un nuovo punto di partenza!