Cultura al digitale: parole e patrimonio al Macte

TERMOLI. L’autunno del Macte. sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito HALM25 – Parole e Patrimonio: la ludolinguistica come strategia di valorizzazione del patrimonio culturale, a cura di Valentina Toscano e organizzato a Termoli all’interno di Dicolab.

Cultura al digitale, il sistema formativo della Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali. Il corso si terrà in presenza sabato 25 ottobre 2025 dalle ore 15 alle 18 presso il Macte, in Via Giappone.

L’iniziativa propone un approccio innovativo alla valorizzazione del patrimonio artistico attraverso la ludolinguistica, disciplina che unisce gioco e linguaggio per stimolare nuove forme di narrazione e coinvolgimento del pubblico. Dopo un’introduzione sull’approccio ludico, i partecipanti esploreranno strumenti digitali e casi studio per creare esperienze di valorizzazione in chiave contemporanea.

Durante l’attività pratica, applicheranno tecniche ludolinguistiche ai titoli delle opere della Collezione Macte, costruendo un “Vocabolario” condiviso. Il corso è tenuto da Valentina Toscano, architetta con Master in Economia e Management per l’Arte e la Cultura e in Welfare Culturale, collaboratrice di istituzioni internazionali come la Triennale di Architettura di Lisbona e IED Barcellona, fondatrice del brand Mani in Pasta Lisboa, già PM per la 24ORE Business School e attualmente Industry & Alumni Relations Manager per il Gruppo Plena Education. Direttrice artistica del progetto Conversas Pescara, conduce una ricerca personale sulla ludolinguistica applicata al design.

Il corso è rivolto al personale del Ministero della cultura e delle pubbliche amministrazioni, agli operatori e imprese del settore culturale, agli istituti culturali pubblici e privati, ai professionisti, esperti, studenti e dottorandi. La partecipazione è gratuita e consente di ottenere un badge digitale.

Le iscrizioni sono obbligatorie e aperte fino a lunedì 18 ottobre 2025.