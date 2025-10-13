Fede e formazione: ripartono i corsi della scuola teologico-pastorale

TERMOLI. Al via da martedì 7 ottobre 2025 il nuovo anno di attività per la Scuola di Formazione Teologico-Pastorale della Diocesi di Termoli-Larino. Consapevoli dell’urgente necessità che la fede dei cristiani sia sempre più adulta, cioè creduta e pensata, il triennio della Scuola di Formazione intende aiutare i battezzati a “rendere ragione della speranza cristiana”.

Tutti possono partecipare: quanti sono desiderosi di conoscere di più e meglio la fede cristiana, quanti vogliono approfondire il cammino personale e la fede vissuta per essere in grado di rispondere alle sfide del nostro tempo.

Il percorso, gratuito e fortemente incoraggiato dal vescovo, mons. Claudio Palumbo, è stato rinnovato e articolato in tre annualità. Si propone di offrire una formazione di base a carattere biblico-teologico, affrontando le grandi e fondamentali tematiche della rivelazione cristiana. È possibile anche frequentare solo dei corsi, in alternativa all’intero percorso, in aree diverse (biblica, teologica, morale), scegliendo poi se sostenere i relativi esami.

Il piano degli studi prevede la presenza di numerose materie, per consentire agli studenti una completa e graduale formazione, dalla Scrittura alla Storia della Chiesa, dalla Dogmatica alla Morale.

Le lezioni (da ottobre a maggio) si svolgono ogni martedì dalle 19 alle 22 al Centro Pastorale “Ecclesia Mater” di Termoli (Curia Vescovile in Piazza Sant’Antonio 6), in un orario che tiene conto delle esigenze lavorative di tanti. Da quest’anno le lezioni sono disponibili anche in modalità online, in diretta e remota (le lezioni saranno registrate).

ISTITUTO DIOCESANO PER LA FORMAZIONE LAICALE “JOSEPH RATZINGER”

Per informazioni e contatti: