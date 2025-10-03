Festa dei nonni alla scuola “San Giuseppe”: emozioni e sorrisi per tutti

LARINO. Tante emozioni alla festa dei nonni organizzata alla scuola dell’infanzia “San Giuseppe” di Larino. Una giornata speciale, organizzata con tanto amore per condividere un momento molto importante insieme alle famiglie.

Tante attività per i più piccoli: canti, balli, poesie, tanta energia e divertimento. Tutto dedicato ai nonni, con una preghiera per quelli che sono in Cielo, ricordando che il due ottobre si ricordano gli Angeli Custodi.

Nell’occasione presente anche il vescovo, Claudio Palumbo. Ha rivolto un pensiero di apprezzamento per l’iniziativa e per tutta la realtà della scuola paritaria delle suore giuseppine evidenziando la valenza educativa delle proposte e di tutto ciò che viene organizzato con amore. I bimbi sono stati bravissimi ed entusiasti in un susseguirsi di emozioni e di colori.

Un ringraziamento a tutti: maestre, educatori, volontari, genitori da parte delle Sorelle Povere Bonaerensi di San Giuseppe. Appuntamento alla prossima iniziativa e… viva i nonni!