CASACALENDA. Formazione e Preghiera dei Cavalieri del Santo Sepolcro in occasione della Festa della Madonna della Difesa.

Domenica scorsa, 28 settembre, una rappresentanza dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Delegazione Campobasso-Isernia – ha preso parte alle celebrazioni a Casacalenda, unendosi in preghiera per la pace.

Nel cuore del centro storico, i Cavalieri e gli Aspiranti dell’Ordine si sono ritrovati presso il salone della storica sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, accolti con grande cortesia dal presidente, Raffaele Corsi, che ha gentilmente concesso l’uso gratuito dei locali. A lui e ai suoi collaboratori va il sentito ringraziamento dell’Ordine per il sostegno offerto al ciclo di lezioni dedicate alla formazione continua di Cavalieri, Dame e Aspiranti.

L’attività formativa, fondamentale per i Confratelli di questo antico Sodalizio, si è svolta sotto la supervisione del Commendatore Savino Gregorio, Preside della Sezione Abruzzo-Molise. Durante l’incontro, è stato approfondito il significato dell’essere oggi membri dell’Ordine, grazie alla lettura del testo “Cenni Storici e Compiti Attuali”, edito nel 2012 dalla Luogotenenza per l’Italia Centrale e promosso dall’allora luogotenente, Saverio Petrillo.

Il testo ricorda che «entrare a far parte dell’Ordine significa assumere fermamente l’impegno caritativo per il sostegno economico delle comunità cristiane di Terra Santa, da attuare con discrezione, così come deve essere il vero impegno cristiano». In particolare, si evidenzia che:

«l’Ordine ha per scopo il rafforzamento della pratica della vita cristiana nei suoi membri, in assoluta fedeltà al Sommo Pontefice, secondo gli insegnamenti della Chiesa e osservando i principi della carità, dei quali l’Ordine è strumento fondamentale per gli aiuti alla Terra Santa. Sostenere e aiutare le opere e le istituzioni culturali, caritative e sociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa, in particolare quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme, con il quale l’Ordine mantiene legami tradizionali».

Dopo la mattinata formativa, i partecipanti si sono recati al Santuario Mariano Diocesano di Maria Santissima della Difesa, situato a 2,8 km dal centro abitato, immerso in un’oasi di verde incontaminata. Qui, i membri dell’Ordine hanno partecipato alla Santa Messa presieduta da monsignor Claudio Palumbo, Vescovo di Termoli-Larino, in occasione della festività dedicata alla Madonna della Difesa, celebrata ogni anno la quarta domenica di settembre.

Durante la celebrazione, i Cavalieri hanno elevato una supplica a Maria Santissima della Difesa affinché interceda presso il Signore nostro Dio e doni la pace alle terre insanguinate della Palestina, alla martoriata Ucraina e al mondo intero.

Il culto della Madonna della Difesa è profondamente radicato a Casacalenda, in Molise, in Italia e anche all’estero. Tra le migliaia di fedeli presenti alle celebrazioni si è distinta una nutrita rappresentanza di casacalendesi emigrati provenienti da Montréal (Canada), dove nel 1919 è stata consacrata una chiesa dedicata alla Madonna della Difesa, con il titolo in lingua inglese “Our Lady of La Difesa”.

I Cavalieri ringraziano la comunità casacalendese e il Rettore del Santuario, don Gianfranco Lalli, per l’intensa esperienza formativa e spirituale vissuta insieme. Al termine della cerimonia religiosa, nel saluto rivolto al Vescovo – anch’egli Confratello dell’Ordine – i Cavalieri hanno espresso personalmente la loro gratitudine per la guida spirituale e l’accoglienza fraterna ricevuta dal vescovo Claudio Palumbo.

Giuseppe Alabastro