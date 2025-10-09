Giornata internazionale della dislessia: Palazzo Ducale illuminato di blu turchese

LARINO. In occasione della Giornata Internazionale sulla Dislessia, che ricorre oggi 8 ottobre, il Comune di Larino annuncia la sua adesione ufficiale alla campagna internazionale “Uniti per la dislessia” coordinata da Disfam e l’Osservatorio Internazionale sulla Dislessia e altre Difficoltà Specifiche di Apprendimento (OIDEA), insieme anche all’Associazione Italiana Dislessia, AID.

La giornata internazionale ricorre nella settimana nazionale della dislessia 2025, che si svolge dal 6 al 12 ottobre.

Nella serata di ieri, 8 ottobre, il simbolo storico e rappresentativo della città, il Palazzo Ducale, si è illuminato di blu turchese. Questo colore, scelto come emblema della dislessia, vuole essere un faro visibile contro i pregiudizi e le difficoltà che ancora oggi affrontano un numero crescente di bambini e ragazzi a livello mondiale.

L’Amministrazione Comunale, con questo gesto di grande valore simbolico e sociale, intende sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei DSA, che interessano una percentuale significativa della popolazione scolastica e della società. I DSA, sono una caratteristica invisibile che possono determinare, soprattutto se non diagnosticati tempestivamente, difficoltà nel percorso scolastico e professionale, con ricadute negative sulla realizzazione personale dell’individuo.

“Illuminare il nostro Palazzo Ducale è un atto concreto per affermare che la nostra comunità è al fianco delle famiglie, degli studenti, dei docenti e di tutti coloro che vivono la caratteristica dei Dsa” dichiara il primo cittadino Giuseppe Puchetti. “L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno a promuovere conoscenza, empatia e attenzione per garantire pari opportunità e il pieno sviluppo del potenziale di ogni individuo. La dislessia non deve essere vista come un limite, ma come una sfida da affrontare con il giusto supporto.”

Si invita la cittadinanza a partecipare simbolicamente all’iniziativa, condividendo il messaggio di inclusione promosso per l’occasione.