Giornata Mondiale della Salute Mentale: riflessioni e laboratori a Termoli

TERMOLI. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, il Centro di Salute Mentale di Termoli, in collaborazione con le Associazioni del territorio e il Centro Diurno “Chesensoha”, promuove un momento di incontro e riflessione presso il Circolo della Vela di Termoli, a partire dalle ore 17:00.

La manifestazione nasce dal desiderio di dare voce al tema della salute mentale, promuovendo una cultura della cura, dell’inclusione e della consapevolezza. In un periodo storico in cui il disagio psichico rappresenta una sfida crescente per la società, questa giornata intende ricordare l’importanza di riconoscere la salute mentale come parte integrante della salute globale della persona, e di contrastare lo stigma che ancora oggi accompagna chi vive situazioni di sofferenza psichica.

Il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’edizione 2025, “Catastrofi ed emergenze”, richiama l’attenzione sulla necessità di rafforzare i sistemi di salute mentale affinché siano pronti a rispondere non solo ai bisogni quotidiani, ma anche alle crisi collettive e individuali derivanti da eventi traumatici, calamità naturali, conflitti, emergenze sanitarie o sociali. Le crisi, infatti, amplificano la vulnerabilità psichica e mettono alla prova le reti di cura, rendendo ancora più evidente quanto sia essenziale una comunità capace di accogliere, reagire e sostenere.

Alla luce di questa prospettiva, l’incontro non sarà soltanto un’occasione per presentare il lavoro quotidiano delle associazioni e dei servizi territoriali, ma si configurerà come un dialogo aperto e partecipato tra operatori, utenti, familiari e cittadini. Si rifletterà insieme su come le comunità possano diventare più resilienti, su come il sistema locale di salute mentale risponde alle emergenze — visibili e invisibili — e su come la relazione e la solidarietà restino i pilastri fondamentali della cura anche nei momenti di crisi.

Gli operatori del CSM, le associazioni e il Centro Diurno “Chesensoha” proporranno spunti di riflessione sul lavoro svolto nel territorio, sottolineando l’impegno costante per la promozione del benessere psichico, la costruzione di percorsi di integrazione sociale e la creazione di reti di sostegno umano nei momenti più complessi.

A seguire, è previsto un momento conviviale, ulteriore occasione di incontro e vicinanza umana, a testimoniare come la salute mentale si fondi anche sullo stare insieme, sul riconoscimento reciproco e sulla possibilità di creare legami significativi all’interno della comunità