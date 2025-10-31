I bimbi della primaria protagonisti del calendario Avis

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Presentato il calendario Avis 2026: protagonisti i bambini della primaria di Santa Croce di Magliano

È stato ufficialmente presentato ieri, 30 ottobre, il calendario Avis 2026, giunto alla sua 13ª edizione. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, ha visto protagonisti i bambini della scuola primaria, autori dei disegni che compongono il calendario. Il tema scelto per quest’anno, “L’acqua, un bene prezioso”, ha ispirato ben 115 elaborati, valutati da un’apposita commissione che ne ha selezionati 24 per la pubblicazione. Ai sei disegni ritenuti più meritevoli è stato assegnato un buono da 50 euro da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico. L’entusiasmo dei bambini è stato palpabile: abbracci, sorrisi e spontaneità hanno reso la giornata un momento di festa e condivisione. Doveroso il ringraziamento alle insegnanti, alla responsabile di plesso Maria Perrotta, ai dirigenti scolastici Giovanna Fantetti e Filomena Giordano, al Csv – Centro di Servizio per il Volontariato, all’Avis regionale e agli sponsor. Un grazie speciale anche a Francesco Pio Sebastiano per il servizio fotografico. L’iniziativa conferma la sinergia tra Avis e il mondo del sociale, con particolare attenzione alla scuola, considerata il canale più diretto per diffondere la cultura della donazione all’interno delle famiglie. Educare i più piccoli al valore del dono significa seminare consapevolezza, salute e solidarietà per il futuro.

EB