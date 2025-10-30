I colori del mare e della passione artistica al Castello Svevo

TERMOLI. Fino al prossimo 2 novembre, tra le mura del Castello Svevo, è possibile ammirare le opere artistiche di quattro autori.

Si tratta della rassegna voluta da Fredy Luciani, che dalla Torretta Belvedere ha portato nel maniero federiciano i colori di ambiente, ecologica e mare, aprendo anche all’ospitalità di tre artiste, come Tiziana Redavid, Lidia Orlando e Roberta Palazzo.

Li abbiamo incontrati (tranne la Palazzo, che è fuori sede), per capire da quale fonte traggano ispirazione per le tele figurative e quali messaggi intendono trasmettere.

Una immersione nella cromazione dei pensieri, come quella offerta nell’omaggio agli operatori ecologici.

L’esposizione, inaugurata sabato 18 ottobre, ha i seguenti orari (con ingresso gratuito): 10.30-13 e 16.30-18.30.

Un evento culturale allestito sotto l’insegna dell’Accademia Mod’Arte. Se “Ambiente, ecologia, mare” raggruppa l’essenza del pensiero, ciascuna delle tre pittrici ha proprie prerogative.

Tiziana Redavid propone opere scelte dipinte a olio e carbone; Roberta Palazzo “Dagli spazi alle memorie”; infine, Lidia Orlando “Dinamicità e movimento”.

Emanuele Bracone