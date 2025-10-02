I nonni, i nostri Angeli custodi sulla terra

TERMOLI. Il 2 ottobre, data in cui la tradizione cristiana celebra i Santi Angeli Custodi, in Italia è anche la giornata dedicata ai nonni. Due ricorrenze che sembrano nate per stare insieme: da una parte gli angeli, figure spirituali che proteggono e accompagnano ogni persona nel cammino della vita; dall’altra i nonni, angeli custodi in carne e ossa, che con amore e dedizione vegliano sulle nuove generazioni.

I nonni sono una presenza discreta ma fondamentale. Non solo pilastri affettivi della famiglia, ma anche custodi della memoria collettiva, testimoni di epoche diverse, di tradizioni, di sacrifici e conquiste. Sono il filo che unisce le radici al futuro, capaci di tramandare ai nipoti racconti, saggezza e valori che nessun libro potrà mai sostituire.

Oltre al ruolo educativo e culturale, i nonni svolgono spesso anche una funzione sociale. In molte famiglie italiane, rappresentano un sostegno concreto nella vita quotidiana: si occupano dei nipoti mentre i genitori lavorano, diventano consiglieri silenziosi nelle decisioni importanti, offrono conforto nei momenti di difficoltà. Secondo alcune ricerche sociologiche, senza l’aiuto dei nonni molte famiglie oggi non riuscirebbero a reggere i ritmi frenetici della società moderna.

La Festa dei Nonni, istituita in Italia nel 2005, nasce proprio per riconoscere pubblicamente questa importanza. Non è soltanto un giorno per regalare fiori o fare auguri, ma un’occasione per dire grazie a chi rappresenta una risorsa preziosa e insostituibile. Un modo per ribadire che i nonni non sono semplicemente figure di “supporto”, ma veri protagonisti della vita familiare e sociale.

Il parallelo con gli angeli custodi diventa così naturale: come loro, i nonni ci accompagnano senza chiedere nulla in cambio, ci proteggono, ci sostengono e ci insegnano. Non sempre li vediamo, non sempre li ascoltiamo abbastanza, ma la loro presenza è lì, costante, fatta di gesti piccoli e silenziosi che hanno un valore immenso.

Il 2 ottobre, dunque, non è solo una data simbolica, ma un invito a riscoprire il ruolo dei nonni come angeli custodi sulla terra, ricordandoci che dietro ogni sorriso di un nipote c’è spesso la cura, la pazienza e l’amore di un nonno o di una nonna.