Il conservatorio “Perosi” incontra la ministra Bernini a Padova

CAMPOBASSO-PADOVA. La presidente del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, Rita D’Addona, ha preso parte all’evento nazionale Afam Futura, svoltosi venerdì 24 ottobre e ieri, presso l’auditorium del Conservatorio “Bellini” di Padova. L’iniziativa ha riunito circa settanta conservatori italiani in un momento di confronto e progettualità condivisa, con l’obiettivo di rafforzare sinergie artistiche, culturali e formative all’interno del sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam).

A impreziosire la due giorni, la presenza della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, accolta con gratitudine dalla presidente D’Addona.

Nel corso dell’evento, D’Addona ha rinnovato alla ministra l’invito – già formalizzato anche alla senatrice Alessandra Gallone – a partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Auditorium del Conservatorio “Perosi”, in programma a Campobasso presso Corso Bucci. Bernini ha accolto con entusiasmo la proposta, esprimendo la volontà di essere presente e di tornare in Molise per celebrare un traguardo significativo per la comunità accademica e musicale regionale.

La visita della ministra a Padova è stata preceduta, nella giornata di venerdì, dalla Conferenza nazionale dei Presidenti dei Conservatori d’Italia, ulteriore occasione di dialogo istituzionale e programmazione strategica per il futuro dell’Afam.

