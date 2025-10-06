Il nuovo direttivo de “I falchi della strada”

GUGLIONESI. Si sono svolte ieri, domenica 5 ottobre 2025, le elezioni per la formazione del nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione sportiva dilettantistica I Falchi della Strada.

L’assemblea dei soci ha eletto Luigi Raimondo come nuovo presidente dell’associazione. Raimondo, già consigliere nel precedente direttivo, guiderà ora il gruppo con entusiasmo e spirito di collaborazione.

Nel nuovo consiglio figurano i riconfermati Antonino Ciliberto, Antonio Giuliani e Giuseppe Langiano, che con la loro esperienza e il lavoro svolto negli anni scorsi rappresentano un punto di continuità e solidità per l’associazione.

A loro si affiancano i neoeletti Fabio Tana, Domenico Landolfi e Nicola Silvano, pronti a portare nuove idee ed energie nel percorso di crescita del gruppo.

L’associazione rivolge i migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttivo, con l’auspicio di proseguire nel cammino di sviluppo, promozione dello sport e rafforzamento dello spirito di squadra che da sempre contraddistingue I Falchi della Strada.