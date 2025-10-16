Il pizzaiolo Claudio Vicanò conquista il Guinness World Record a Locarno

TERMOLI. Un nuovo record mondiale per la pizza italiana. Claudio Vicanò, pizzaiolo termolese di fama internazionale, ha stabilito il Guinness World Record a Locarno, preparando 2.147 pizze fritte in meno di 12 ore, superando il precedente record di 2.082. L’impresa, realizzata insieme al team Galbani e al ristorante Piazza Grande Boutique Hotel, segna il terzo Guinness nella carriera di Vicanò e conferma la sua maestria e il suo talento nel mondo della pizza.

Nato a Valmontone, Vicanò ha iniziato il suo percorso nel settore alimentare sin da giovane, specializzandosi successivamente nell’arte della pizza romana. Nel corso degli anni ha partecipato a competizioni internazionali, conquistando titoli prestigiosi come il Campionato Mondiale della Pizza Classica a Napoli e il Trofeo delle Nazioni 2024, portando la tradizione italiana anche all’estero.

Oggi Vicanò lavora in Svizzera presso il Catrina Resort a Disentis-Muster, dove continua a perfezionare la sua arte e a formare nuove generazioni di pizzaioli. La sua carriera è costellata di successi e riconoscimenti, che ne fanno uno degli ambasciatori più importanti della pizza italiana nel mondo.

Con questo nuovo Guinness, Vicanò non solo celebra la sua abilità tecnica e la passione per la pizza, ma conferma anche la capacità della tradizione italiana di sorprendere e innovare, portando il nome di Termoli e dell’Italia intera ai massimi livelli internazionali della gastronomia.