In piazza contro la sclerosi multipla con “La Mela di Aism”

TERMOLI. Anche Termoli scende in piazza per sostenere la ricerca scientifica e la lotta alla sclerosi multipla. Dal 3 al 5 ottobre, in occasione dell’iniziativa nazionale “La Mela di Aism”, i volontari dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla saranno presenti nelle piazze della città per raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità su una patologia che, solo in Italia, colpisce oltre 140 mila persone.

L’appuntamento, che gode dell’alto patronato del Presidente della Repubblica, rappresenta uno dei momenti più importanti di solidarietà e informazione dell’anno: con una donazione sarà possibile ricevere un sacchetto di mele, simbolo della campagna. Un gesto semplice, che contribuisce a sostenere i progetti di ricerca scientifica e le attività dedicate a migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla.

Il messaggio dell’edizione 2025 è chiaro: “Facciamo sparire la sclerosi multipla”. Un obiettivo ambizioso, che passa attraverso la sensibilizzazione, la solidarietà e il sostegno concreto alla ricerca.

I volontari Aism e della Sae 112, saranno presenti a Termoli per tutta la tre giorni, pronti ad accogliere i cittadini, raccontare l’importanza dell’iniziativa e invitare tutti a contribuire.

Un’occasione, dunque, non solo per fare del bene, ma anche per sentirsi parte di una grande battaglia collettiva: quella per un futuro libero dalla sclerosi multipla.

Per informazioni sull’iniziativa e per trovare la piazza più vicina è possibile consultare il sito ufficiale www.aism.it/mela.

Michele Trombetta