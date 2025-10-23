«Insieme si può»: un anno di inclusione e comunità a Larino

LARINO. Quando un’idea nasce da un gesto semplice, può trasformarsi in qualcosa di straordinario. È quello che è successo a Larino, dove un piccolo seme piantato dalle mamme dell’ambito territoriale e dal Comune ha dato vita a “Insieme si può”, un progetto che ha saputo unire famiglie, operatori e comunità intera attorno al valore dell’inclusione.

Questa iniziativa, fatta di attività, relazioni e momenti di confronto, ha permesso a bambini, ragazzi e famiglie di scoprire, condividere e crescere insieme.

A Larino, un anno fa, l’iniziativa di alcune mamme dell’ambito territoriale ha dato il via a un percorso che ha coinvolto famiglie, operatori e comunità, trasformandosi in un progetto capace di unire persone e promuovere l’inclusione. Oggi quel percorso giunge alla sua conclusione ufficiale.

“Insieme si può”, ideato e realizzato dall’associazione Oltre il Blu, ha offerto un anno di attività, eventi, relazioni e crescita per ragazzi, famiglie e comunità.

Tutto è nato dalla scelta coraggiosa delle mamme, che hanno deciso di mettere insieme risorse e energie per creare qualcosa di significativo. Con il sostegno di Oltre il Blu, il progetto ha permesso ai ragazzi di socializzare, muoversi in contesti diversi e sviluppare competenze, mentre le famiglie hanno trovato ascolto, confronto e sostegno. La comunità ha potuto conoscere più da vicino l’autismo, superando pregiudizi e barriere.

Tra i momenti più toccanti, il discorso pronunciato dai bambini autistici: “Anche se non sempre ci parliamo, io ti vedo e percepisco le tue emozioni. Dobbiamo imparare a guardare oltre le differenze e abbracciare la ricchezza dell’umanità che ci circonda”.

Oggi il progetto si chiude, ma lascia una nuova consapevolezza: l’inclusione non è un traguardo, ma un percorso quotidiano da costruire insieme. Come hanno detto le mamme: “Questo è solo l’inizio. Perché insieme possiamo davvero rendere il nostro territorio un luogo inclusivo, accogliente, dove ogni differenza diventa ricchezza”.

Un sentito ringraziamento all’associazione Oltre il Blu, che con passione e impegno ha reso possibile tutto questo, e a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto. Il cammino continua.

