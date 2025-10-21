“Jacomania 2025”: venerdì la premiazione dei vincitori

TERMOLI. Grande partecipazione all’edizione 2025 del Concorso nazionale sul fumetto “Jacomania”, ideato e organizzato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, dall’Ufficio scolastico regionale e dal Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli. Quest’anno il tema dei lavori è ispirato all’Agenda 2030.

L’evento, che vuole raccogliere l’eredità del grande artista di Termoli, ha visto la partecipazione di scuole, licei artistici e Accademie di Belle Arti, oltre a singoli artisti provenienti da tutto il territorio italiano: dal Molise, Abruzzo, Puglia, Lombardia, Marche e Toscana.

Ottantasei sono stati complessivamente i partecipanti, con una serie di lavori ispirati anche dai personaggi creati dalla fantasia di Jacovitti.

Tutti gli elaborati sono stati valutati da una giuria qualificata che ha selezionato i vincitori. Questi saranno annunciati nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà il 24 ottobre prossimo, alle ore 11, nella sala del Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli.

Ai primi classificati sarà consegnato un diploma e un tablet per il disegno.

Tutti i lavori partecipanti al concorso saranno i protagonisti di una mostra allestita negli spazi del Liceo Artistico di Termoli.