La cena di beneficenza per la fondazione “Il cuore in una goccia”

TERMOLI. Il 3 ottobre 2025, a Termoli, un importante evento di beneficenza a sostegno della Fondazione Il Cuore in una Goccia.

Il 3 ottobre 2025, alle ore 20, presso la sala ricevimenti Villa Livia in contrada Fucilieri a Termoli, si terrà una Cena di beneficenza a sostegno della Fondazione Il Cuore in una Goccia Onlus.

La Fondazione è un ente benefico che affianca le mamme e le famiglie che, in gravidanza, affrontano una diagnosi di patologia del proprio bambino, offrendo sostegno medico, familiare, spirituale, psicologico e solidale. È proprio il nascituro affetto da patologia prenatale, nella sua fragilità estrema, che necessita di essere accolto, protetto e curato in un mondo che, sempre più, tende ad allontanare ogni forma di debolezza.

L’iniziativa è promossa dalle famiglie de Il Cuore in una Goccia della regione Molise, alcune delle quali testimoni dirette dello smarrimento e del vuoto vissuto dalle coppie che si trovano, durante la gravidanza, ad affrontare la malattia del proprio bambino. La Fondazione si impegna a fornire risposte di accoglienza scientifica, umana e solidale, attraverso servizi di assistenza, progetti culturali, studi, ricerche e sostegno concreto.

Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto “Welcome to Life”, promosso dalla Fondazione per l’allestimento, negli ospedali, di ambienti dedicati ai percorsi di Hospice Perinatale, per la donazione di attrezzature specialistiche e per il potenziamento dei servizi di assistenza rivolti alle famiglie che ricevono una diagnosi di patologia in gravidanza.

Durante la serata interverranno il professor Giuseppe Noia, Presidente della Fondazione Il Cuore in una Goccia e Direttore dell’Hospice Perinatale del Policlinico Gemelli di Roma, la dottoressa Anna Luisa La Teano, Cofondatrice e Responsabile del Braccio Familiare-Testimoniale, e la signora Angela Bozzo, Cofondatrice e Responsabile del Braccio Spirituale e della Rete di sostegno psicologico.

Dal Molise, un messaggio di speranza per dire “Sì” alla Vita.

#sayestolife

Info e prenotazioni: www.ilcuoreinunagoccia.org – Tel. e WhatsApp: 338 5372770, 349 8116035, 393 8505674.

Michele Trombetta