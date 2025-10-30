La giornata della memoria per i più piccoli, «L’amore e il ricordo non si spengono mai»

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Una mattinata intensa e piena di emozioni ha coinvolto gli alunni della Scuola Primaria, insieme agli insegnanti, alla Dirigente scolastica e alle comunità di San Giuliano di Puglia e Bonefro, in un momento dedicato alla memoria e al ricordo dei “Piccoli Angeli”.

La giornata del 29 ottobre è iniziata con una visita al cimitero, dove i bambini hanno deposto i loro lavori realizzati in classe. Un gesto simbolico, capace di trasmettere che l’amore e il ricordo non si spengono mai, e che mantiene viva la memoria di chi non è più tra noi.

Al rientro a scuola, la comunità educativa al completo, bambini della Primaria e dell’Infanzia, docenti e personale, si è riunita per condividere pensieri e emozioni attraverso canti e lettura di testi, trasformando l’evento in un momento di riflessione collettiva.

Gli alunni della classe quinta hanno letto “Uno e sette” di Gianni Rodari, una storia che racconta di sette bambini di diversa nazionalità che, in realtà, rappresentano lo stesso bambino. Un racconto che invita a riconoscere l’uguaglianza, la solidarietà e l’unione tra i popoli, celebrando l’infanzia e i valori universali di pace e rispetto reciproco.

Sul medesimo tema, i dieci studenti della quinta hanno realizzato una poesia collettiva, intitolata “Uno e dieci”, in cui ognuno ha contribuito con versi e riflessioni personali, sottolineando l’importanza della collaborazione e dell’unità nella diversità.

La commemorazione è poi proseguita nel Parco della Memoria, dove sono stati collocati cuori di cartoncino legati a ogni “banchetto” dedicato ai singoli “angeli”. Un momento toccante, che ha permesso ai bambini di comprendere concretamente il valore della vicinanza, del rispetto e della memoria condivisa.

Alla cerimonia hanno preso parte le famiglie delle due comunità, la Dirigente scolastica Filomena Giordano, i sindaci Antonello Nardelli (San Giuliano di Puglia) e Nicola Montagano (Bonefro), il presidente del Comitato Vittime Antonio Morelli, e i sacerdoti della comunità, don Costantino e Padre Saverio, che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso educativo e simbolico.

L’evento ha offerto così un’occasione preziosa per educare i bambini al valore della memoria storica e personale, e per far comprendere che la vicinanza e l’affetto verso gli altri, anche a distanza di anni, restano un legame profondo e significativo nella crescita educativa e umana di ogni studente.

AZ