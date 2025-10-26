La “Giornata in Rosa” a Petacciato

PETACCIATO. “Donne e salute” è questo il titolo dell’evento fortemente voluto dall’assessore Valentina Micozzi del Comune di Petacciato per parlare di come prendersi cura delle donne durante e dopo il cancro. Un evento che vede la partecipazione della Lilt, in collaborazione con alcune associazioni locali: Muse, il Cuore di Petacciato aps, Petacciato explora e asd Runner Petacciato, al fine di promuovere l’importanza della prevenzione oncologica.

L’appuntamento è alle ore 14 presso il campo sportivo Marchesi Battiloro dove il direttore generale sportivo della Sporting Petacciato, Nicola D’Angelo, ha organizzato qualcosa di speciale in onore delle donne. Durante la partita tra Sporting Petacciato e Frentania le due squadre scenderanno in campo con una fascia rosa al braccio al fine di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione oncologica.

Ad accompagnare i ragazzi all’ingresso in campo ci saranno anche alcune testimoni della lotta al cancro. Dal centro partirà la passeggiata rosa insieme ai camminatori della Runner Petacciato per recarsi insieme presso di Piazza Belgioioso dove ci sarà il camper della Lilt all’interno del quale sarà possibile effettuare gratuitamente visite senologiche di prevenzione e dove saranno date informazioni circa gli screening oncologici Regionali.

All’interno del Palazzo Ducale sarà allestita una mostra fotografica realizzata da Gianna Di Lena che attraverso una percorso di immagini ha voluto raccontare la resilienza delle donne nella lotta contro il cancro. Alle ore 17 dopo i saluti del sindaco, Antonio Di Pardo saranno affrontati i temi: “Prevenzione” e ”Il risvolto psico-sociale della neoplasia mammaria”. A coordinare la tavola rotonda composta da Carmela Franchella, Eleonora Iorio, Marianna D’Aulerio e Nicole Figliola, ci sarà Barbara Fusco.

EB