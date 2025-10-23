La memoria della maestra Carmela Ciniglio onorata dalla vittoria nel concorso nazionale Eip Italia

COLLETORTO. Colletorto celebra il successo della scuola “C. Ciniglio”: primo posto al Concorso Nazionale EIP Italia

Un trionfo che riempie d’orgoglio l’intera comunità scolastica di Colletorto: gli alunni della scuola secondaria di I grado “Carmela Ciniglio”, parte dell’Istituto Omnicomprensivo, hanno conquistato il primo posto al 53° Concorso Nazionale EIP Italia – “Fidati della pace”, sezione speciale dedicata ai progetti didattici.

La cerimonia si è svolta a Roma, presso l’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale, dove il progetto multimediale “Il cerchio della pace” ha saputo distinguersi per intensità, creatività e profonda attualità. Un elaborato capace di interpretare con sensibilità e consapevolezza i valori della pace, della convivenza e del rispetto reciproco, offrendo una visione autentica e partecipata del ruolo educativo della scuola.

Il lavoro è stato ideato e sviluppato sotto la guida appassionata delle docenti Filomena Calisto, Giuseppina Ferrante e Federica D’Amico, referenti del progetto, che hanno saputo accompagnare gli studenti in un percorso formativo di grande valore umano e pedagogico.

La vittoria a Roma rappresenta non solo un prestigioso riconoscimento per l’istituto, ma anche un messaggio forte e chiaro: la voce dei giovani può e deve contribuire alla costruzione di un futuro più giusto, pacifico e solidale.

La dirigente scolastica Filomena Giordano, insieme a tutta la comunità dell’Istituto Omnicomprensivo, ha espresso le più sentite congratulazioni agli alunni e alle insegnanti, sottolineando come l’impegno, l’intelligenza e il cuore dimostrati in questa occasione abbiano reso onore al nome della scuola.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’associazione EIP Italia – Scuola Strumento di Pace, nella persona della presidente Anna Paola Tantucci, per aver promosso un’iniziativa che valorizza il protagonismo educativo e civile delle nuove generazioni.