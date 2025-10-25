“La mia carriera tra gol e fornelli”, l’incontro con l’ex calciatore giallorosso Roberto Scarnecchia

LARINO. Serata ‘magica’, come la Roma, con Roberto Scarnecchia, l’ex calciatore che ha conquistato la cucina:

Il Roma Club Larino “Claudio Ranieri” ha avuto l’onore di ospitare Roberto Scarnecchia, ex centrocampista della Roma negli anni ’80, per una serata di grande interesse e passione. Scarnecchia, noto per le sue abilità calcistiche e per il suo fisico imponente, ha raccontato la sua carriera da giocatore e da chef, lasciando i presenti senza fiato.

Una carriera calcistica tra le righe

Scarnecchia ha iniziato la sua carriera nella Roma, debuttando giovanissimo in una partita contro il Milan. Ha poi continuato a giocare nella squadra giallorossa per diverse stagioni, conquistando due Coppe Italia e diventando un titolare indiscusso. La sua abilità nel saltare l’avversario e il suo fisico da granatiere lo hanno reso un giocatore fondamentale per la squadra.

Dai gol ai fornelli

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Scarnecchia ha deciso di seguire la sua passione per la cucina. Ha frequentato corsi di formazione per chef e ha lavorato in alcuni dei ristoranti più prestigiosi d’Italia. Oggi è uno chef stellato e gestisce diversi ristoranti con la sua famiglia.

La serata al Roma Club Larino

La serata al Roma Club Larino è stata un’occasione unica per i tifosi della Roma di incontrare Roberto Scarnecchia e ascoltare le sue storie sulla carriera calcistica e culinaria. I presenti hanno potuto porre domande e ricevere autografi, creando un’atmosfera di grande entusiasmo e cordialità.

Un incontro con il pubblico

La serata si è conclusa con un caloroso applauso e con la firma di autografi e foto per i tifosi presenti. Il Roma Club Larino ha ringraziato Roberto Scarnecchia per la sua disponibilità e per aver condiviso la sua storia con i presenti.

Antonietta Salvatore