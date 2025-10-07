La Santa Croce tra storia e devozione: il libro di don Mario Colavita

PETACCIATO. Il libro di don Mario Colavita si propone di esplorare la storia, le leggende e le tradizioni riguardanti il ritrovamento della Santa Croce, attribuito per lo più all’imperatrice Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino, intorno al 326.

Il testo affronta le fonti storiche, scritte e orali, che narrano la scoperta del legno della Croce, dei chiodi e del “titulus” (il cartello con l’iscrizione che si dice fosse posto sulla Croce al momento della crocifissione), nonché le leggende legate a figure come Giuda figlio di Zaccaria, che secondo la tradizione trovò la Croce; questo Giuda, convertitosi al cristianesimo, assunse il nome di Ciriaco ed è tradizionalmente identificato come vescovo di Gerusalemme.

Viene analizzato l’impatto che la devozione alla Croce ha avuto nella Chiesa, nella liturgia, nell’arte cristiana antica, nella teologia, nella Sacra Scrittura e nella devozione popolare, così come il significato della Croce oggi, come simbolo di amore e perdono, specie in tempi difficili. Il libro offre una lettura che unisce storia, leggenda, fede e tradizione, rendendo visibile non solo il passato ma anche il valore attuale della Croce come segno di speranza.

Un altro importante obiettivo dell’opera è sostenere la comunità cattolica della Terra Santa: il ricavato della vendita sarà devoluto alle necessità della Parrocchia della Santa Famiglia a Gaza.

All’evento, tenutosi all’interno della Chiesa San Rocco, per omaggiare l’opera del parroco di Petacciato, erano presenti Fratello Sergio Galdi D’Aragona (OFM), Custodia di Terra Santa, monsignor Angelo Spina, arcivescovo Metropolita di Ancona – Osimo, di origine molisana, di Colle d’Anchise, e Claudio Palumbo, vescovo della Diocesi Termoli-Larino.

Michele Trombetta