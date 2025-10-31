La tradizione non va in vacanza: sabato 1° novembre c’è la fiera

TERMOLI. Domani è festa, ma a Termoli la tradizione non va in vacanza. La fiera del primo sabato del mese si terrà regolarmente, anche in occasione del 1° novembre, e come sempre porterà in città i colori, i profumi e l’atmosfera vivace che la contraddistinguono.

Un appuntamento che, mese dopo mese, continua a essere uno dei momenti più sentiti e amati dai termolesi e dalla gente dei paesi limitrofi: un’occasione per incontrarsi, passeggiare tra le bancarelle, scambiare due chiacchiere e magari trovare qualcosa di interessante da portare a casa.

Tra i banchi di prodotti tipici, abbigliamento, artigianato e idee regalo, non mancheranno i profumi d’autunno e le atmosfere di festa. Molti approfitteranno della giornata festiva per dedicarsi un po’ di tempo, vivere la città in modo diverso e respirare quell’aria di comunità che solo la fiera sa creare.

Perché, in fondo, la fiera del primo sabato del mese non è solo un appuntamento: è un pezzetto di identità termolese che non si ferma mai.

AZ