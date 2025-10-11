Laboratori, masterclass e degustazioni alla Fiera d’Ottobre

Una nuova giornata della storica Fiera di Ottobre, tra laboratori, degustazioni e momenti culturali. Oggi, sabato 11 ottobre, alle 11 è in programma il laboratorio “Pasta di classe: filiera corta e opportunità per il territorio”, realizzato dall’Istituto Tecnico Agrario con il grano ‘Senatore Cappelli’. Contemporaneamente, per le scuole, il Movimento Zoè propone il laboratorio pratico “Il sapone fai da te”.

Nel pomeriggio, alle 17, sarà presentato il libro L’alchimista del gusto di Maurizio Santilli, seguito alle 18:30 da una masterclass sui formaggi e abbinamenti con miele e confetture, guidata dai maestri ONAF. La giornata si chiuderà in musica alle 21 con il concerto de I Folli.

Ieri, giovedì 10 ottobre, la cerimonia inaugurale ha dato il via ufficiale alla Fiera. Taglio del nastro, benedizione di Don Lino e il suggestivo volo delle colombe durante l’inno nazionale hanno aperto l’evento. Autorità locali e nazionali, tra cui il Sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo, il Sindaco Pino Puchetti, il Vice Prefetto Leonardo di Giammartino, l’Assessore Regionale Michele Marone e il Presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia, hanno partecipato alla cerimonia. La giornata ha visto laboratori del Movimento Zoè, presentazioni di progetti europei come Interreg ‘Hevon’ dedicato all’olio extravergine d’oliva e il workshop T.R.A.M.E. sulle transumanze e il patrimonio culturale. La serata si è chiusa con il concerto della tribute band dei Pooh al Palaport.

Domani, domenica 12 ottobre, la Fiera chiuderà con eventi dedicati a tradizione e gastronomia. Alle 10 si terrà il secondo raduno amatoriale del cane pastore abruzzese, seguito alle 10:30 dal seminario “Transumanza: occasione di sviluppo e riconoscimento UNESCO” a cura del Centro Rurale di Assistenza Multi Servizi – Cramm Geaco. La giornata si concluderà alle 19 con lo show cooking della chef Stella Michelin Stefania di Pasquo, con un piatto a base di formaggio, simbolo della tradizione casearia molisana.

Filo conduttore dell’intera Fiera sono i laboratori del Movimento Zoè, esperienze pratiche di sostenibilità e autoproduzione, e le attività dedicate ai più piccoli, tra spettacoli di clowneria, bolle di sapone, gonfiabili e mini maneggio. Durante tutte e tre le giornate, l’Asrem e la Lilt-Aido offriranno screening e controlli gratuiti. Circa 100 espositori presenteranno le proprie eccellenze fino a tarda serata, con ingresso a 3 euro e biglietto unico tre giorni a 5 euro.