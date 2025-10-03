X
venerdì 3 Ottobre 2025
“L’acqua è vita, il mare è futuro”: focus su ambiente e tutela a Termoli

  • Redazione
  • Cultura e società

TERMOLI. Si terrà mercoledì 8 ottobre – presso la sala cinema Sant’Antonio di Termoli – l’evento “L’acqua è vita, il mare è futuro: strategia per una tutela sostenibile”, nell’ambito dell’iniziativa proposta dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa) in occasione del Giubileo 2025: “Filo verde per un Giubileo sostenibile”, organizzato dall’Arpa Molise congiuntamente alla Diocesi di Termoli-Larino.

Anche l’Arpa Molise ha aderito all’organizzazione della serie di eventi attuati su tutto il territorio italiano, d’intesa con le diocesi locali, per promuovere attività di comunicazione e approfondimenti sui temi ambientali e spirituali, sull’ecologia e il creato, la scienza e la religione.

Nello specifico, l’iniziativa si presenta come momento di profonda riflessione spirituale e culturale e si pone l’obiettivo di fornire conoscenze specifiche sui diversi tipi di monitoraggio effettuati sull’acqua marina e sulle relative classificazioni, con particolare riguardo ai rischi per la salute e per l’ambiente derivanti dalla presenza di contaminanti emergenti e microalghe tossiche.

L’evento rappresenta un’occasione di arricchimento spirituale e intellettuale con valenza tecnico-scientifica, importante per l’attenzione e la sensibilizzazione sulle politiche ambientali, e costituisce un’opportunità rilevante per l’approfondimento delle tematiche trattate.

In particolare, i temi introdotti da sua eccellenza Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino, e dal vicario generale don Marcello Paradiso, con esposizioni di carattere biblico e teologico, saranno approfonditi dai relatori esperti provenienti da:

  • Università del Molise
  • Settore medico
  • Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise
  • Professionisti dell’ARPA Molise

I relatori potranno confrontarsi tra conoscenza scientifica e visione etica, per un futuro più sostenibile e sensibile alle politiche ambientali.