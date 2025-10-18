TERMOLI. Il professor Maurizio Santilli presenterà domattina il suo nuovo libro, dal titolo “L’Alchimista del Gusto”. Viaggio tra le memorie, sapori e incontri. L’Italia invisibile che lascia il segno”, in programma domani, domenica 19 ottobre, alle ore 17 presso il Macte – Museo di Arte Contemporanea di Termoli.

L’evento si configura come un momento culturale di rilievo per il territorio, volto a valorizzare l’identità enogastronomica italiana attraverso un racconto autentico, intimo e profondamente identitario. Il libro propone un viaggio narrativo che intreccia memoria, sapori e volti, restituendo visibilità a quell’Italia nascosta che lascia un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Ad aprire la serata saranno il sindaco di Termoli, Nico Balice, e l’assessore alla Cultura e Turismo, Michele Barile. Interverranno come ospiti e relatori Luana Occhionero, dirigente dell’Istituto “Federico di Svevia”, Mariangela Di Gregorio, docente di Latino, e Anna Rita Ferrante, docente di Letteratura.

La presentazione sarà articolata in momenti di dialogo con il pubblico, con l’intento di trasformare l’incontro in un’occasione di confronto e condivisione culturale, nel segno della valorizzazione delle radici italiane.

Un evento che intende parlare al cuore del territorio e al palato della memoria.